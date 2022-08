Tweevoudig winnaar Parijs-Camembert langer bij AG2R Citroën, ook halen ze een talent binnen

Dorian Godon heeft verlengd bij AG2R Citroën. Hij blijft tot 2025. Ook komt er een jong talent extra bij AG2R Citroën.

Al sinds 2019 rijdt Dorian Godon voor AG2R Citroën. Hij voelt zich daar goed en verlengde tot 2025. Hij won in het verleden 2 keer Parijs-Camembert (2020 en 2021). In 2017 werd hij 2e in de Ronde van Limburg. Voor AG2R Citroën rerd hij voor Cofidis.

Ook heeft AG2R Citroën een jonge renner binnen gehaald. Alex Baudin reed in juli nog Valle d'Aosta. Hij won daarin een etappe, maar in de 5e etappe moest hij opgeven. Baudin reed afgelopen jaar voor Tudor en tekende een contract voor 2 jaar.