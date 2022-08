🎥 Massale valpartij ontregelt sprint compleet in Ronde van Burgos: trio van Jumbo-Visma ontsnapt en palmt top 3 in

De tweede rit in de Ronde van Burgos is geëindigd met een massale valpartij. Jumbo-Visma ontsnapte er met drie man aan en palmde zo ook meteen de top drie in.

Met een compacte groep werd de finale van de tweede etappe in de Ronde van Burgos aangevat. In de laatste tien kilometer lag wel nog een korte klim. Zou die gebruikt kunnen worden om een schifting door te voeren? Niemand minder dan Vincenzo Nibali plaatste alvast een aanval. TEVERGEEFSE POGINGEN OP KLIMMETJE Een duo Masnada - Steimle, twee renners van Quick-Step Alpha Vinyl, sprong naar hem toe. Met hun drietjes slaagden ze er echter niet in om voorop te blijven. Ook Tao Geoghegan Hart ondernam een poging, maar Trek-Segafredo haalde hem terug in dienst van zijn sprinter Aberasturi. Het was echter de sprinttrein van Jumbo-Visma dat op kop koerste in de laatste honderden meters. David Dekker, de vierde man in de trein, kwam ten val en de gevolgen waren verschrikkelijk. Vrijwel het hele peloton ging tegen de grond, dranghekken vlogen weg. Affini, Harper en Roosen ontsnapten aan de valpartij. Roosen kwam als eerste over de streep en vierde toch de zege, voor ploegmaats Affini en Harper. Timo Roosen vencedor de la segunda etapa de la Vuelta a Burgos en el accidentado final de Villadiego #VueltaBurgos



Solo los tres ciclistas de Jumbo Visma que lanzaban el sprint han conseguido salvar la numerosa caída en el último kilómetro



En directo: https://t.co/xA9xxNzHsc pic.twitter.com/5YrOBJ1N3U — Teledeporte (@teledeporte) August 3, 2022