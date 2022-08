🎥 Voormalig wereldkampioene tijdrijden gaat nog één kampioenschap rijden en hangt dan fiets aan de haak

Het afscheid van een toprenster komt eraan. Een voormalig wereldkampioene tijdrijden gaat nog één kampioenschap rijden en hangt dan de fiets aan de haak.

Het zijn de laatste dagen in de wielercarrière van de 34-jarige Lisa Brennauer. In 2014 veroverde de Duitse de wereldtitel tijdrijden. In datzelfde jaar en ook het jaar voordien en nadien won Brennauer met Specialized ook het WK ploegentijdrijden.

In 2021 kwam Brennauer nog eens met een kunststukje in het werk tegen de klok. Op het WK met aankomst in Brugge hielp ze Duitsland aan de wereldtitel in het mixed relay. Brennauer is ook viervoudig Duits kampioen tijdrijden en behaalde evenveel nationale titels in de wegritten.

Het EK in München wordt binnen enkele dagen haar laatste wedstrijd. "Het is dicht bij huis. Veel vrienden en familie kunnen komen kijken. Ik vond dit dus perfect als mijn laatste koers. De laatste jaren dacht ik na over mijn toekomst en dit voelt als het goede moment om afscheid te nemen."