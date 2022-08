Edward Theuns beschrijft zijn ervaring na topvijfnotering en het ontwijken van val in de Ronde van Polen

Edward Theuns liet in de vijfde rit in de Ronde van Polen een top vijf optekenen. Dat hij bij de val in de slotkilometer niet betrokken was en op zijn fiets kon blijven, was in de eerste plaats het belangrijkste.

Er hing dus wel een heel verhaal vast aan het behalen van dat resultaat en dat verhaal deed Edward Theuns op Twitter. "Soms zie je mannen een bocht in gaan waarbij je denkt: "Hoe lukt dat, met zo'n snelheid?" Tot zie ziet dat het niet lukt", beschrijft Theuns de ervaring. In de laatste bocht kwam het in de vijfde rit tot een valpartij waarbij heel wat renners tegen de grond gingen. "Ik ben vijfde geworden na het ontwijken van de valpartij. Ik moest een klein gaatje dichten in de laatste kilometer en dat kostte me de kracht om te sprinten!" Zonder echt door te sprinten werd het dus toch een mooie uitslag voor Theuns. Obviously hope everybody is ok and has a speedy recovery!đŸ€• — Edward Theuns (@EdwardTheuns) August 3, 2022 Al ging de aandacht uiteraard vooral uit naar de betrokkenen bij de valpartij. "Natuurlijk hoop ik dat iedereen het oké stelt en een spoedig herstel heeft!"