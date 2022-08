In januari gestopte Jempy Drucker gaat aan de slag als bondscoach van zijn land op de weg en in het veld

Jempy Drucker is in januari nog maar gestopt als wielrenner. Enkele maanden later is hij bondscoach. Zowel op de weg als in het veld zal hij die functie opnemen.

Het is uiteraard voor Luxemburg dat de 35-jarige ex-renner die positie zal vervullen. Tijdens zijn eigen actieve carrière was een ritzege in de Ronde van Spanje zijn grootste succes, naast het veroveren van de nationale tijdrittitel en vier nationale titels in het veldrijden. Drucker zocht na 2021 nog een ploeg, maar kreeg geen enkel voorstel.

Het werd zo een gedwongen afscheid aan de wielersport, maar via deze nieuwe uitdaging zit Drucker nu toch weer helemaal in de wielerwereld. "Hij brengt vele jaren van ervaring met zich mee en reed voor de meest succesvolle ploegen. Hij zal zjn kennis doorgeven aan onze jonge atleten en hen optimaal begeleiden", FSCL-voorzitter Camille Dahm over de nieuwe bondscoach.

⚠️Official Communication⚠️@jempy_drucker becomes the new national coach of @fscl_cycling for road and cyclo-cross.



Press release in German🇩🇪, French🇫🇷 and English🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 below. pic.twitter.com/hylCU92rcV — FSCL (@fscl_cycling) August 3, 2022

Drucker kijkt er zelf ook naar uit om aan de slag te gaan in zijn nieuwe rol. "Mijn taak is om de volgende generaties op de best mogelijke manier voor te bereiden op het moderne wielrennen. Zeker de laatste jaren is er veel gebeurd inzake professionalisme in het wielrennen. Ik zou graag met mijn kennis een bijdrage leveren, zodat Luxemburgse atleten hun weg blijven vinden naar de toonaangevende profploegen."