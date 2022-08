Mike Teunissen verlaat de Ronde van Polen om een wel heel speciale reden

In de Ronde van Polen zijn ze toe aan rit 6. Die is een klimtijdrit van bijna 12 km. Niet iedereen kwam aan de start. Bij Jumbo-Visma startte Mike Teunissen niet meer.

"Nog voor de start van de Ronde van Polen hadden we samen beslist dat Teunissen niet meer zou starten in de klimtijdrit", aldus Jumbo-Visma. "Hij treedt zaterdag namelijk in het huwelijksbootje."

Prior to Tour de Pologne, it was decided that Mike will no longer start in this time trial.



Mike will marry his wife this Saturday.