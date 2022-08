Ook Girowinnaar betrokken bij val in Burgos maar komt er vanaf met schaafwonden, inmiddels nog opgaves bekend

Het is wonden likken in de Ronde van Burgos. Opgaves van enkele renners zijn bekend. De Girowinnaar was ook betrokken bij de val, maar blijft in koers.

Jai Hindley hervatte eind juli op Spaanse bodem de koers na het winnen van de Ronde van Italië. In de Ronde van Burgos is de Australiër al geconfronteerd met een onaangename situatie. Net als zijn ploegmaat Wilco Kelderman heeft Hindley schaafwonden overgehouden aan de massale valpartij in de tweede rit in de Ronde van Burgos. Daarmee zijn de kopmannen van Bora-Hansgrohe er nog niet al te erg aan toe. OPGAVES BIJ AG2R EN CAJA RURAL Bij andere ploegen is de balans zwaarder. Bij AG2R Citroën bijvoorbeeld heeft Damien Touzé een hoofdtrauma en een hersenschudding opgelopen. Clément Berthet is al geopereerd aan zijn vinger. Dit duo komt dan ook niet meer aan de start van de derde etappe. Ook bij Caja Rural zijn twee opgaves te melden. David González had zijn elleboog ontwricht. Orluis Aular heeft een botje in zijn pols gebroken. Met Marc Serreau, Raúl García Pierna, Matthias Norsgaard zijn nog enkele namen van renners bekend die het stellen met schaafwonden. Eerder had Quick-Step al bekendgemaakt dat Steimle een sleutelbeenbreuk opgelopen heeft.