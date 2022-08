Quick-Step maakt ploeg bekend die Julian Alaphilippe ondersteunt in de Tour of Leuven

Het moet een speciaal moment worden voor Alaphilippe: zijn terugkeer naar Leuven. Quick-Step heeft bekendgemaakt welke ploegmaats aan zijn zijde zullen rijden in de Tour of Leuven.

Zondag zullen de schijnwerpers vooral op Julian Alaphilippe gericht zijn, bij zijn terugkeer naar de plek waar hij voor de tweede keer op rij wereldkampioen werd. De regenboogtrui zal in de Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens vergezeld worden door Iljo Keisse, Stijn Steels, Zdeněk Štybar, Martin Svrček, Bert Van Lerberghe en Stan Van Tricht.

De meest onbekende naam uit de selectie is wellicht die van Martin Svrček. Hij is een Slovaakse neoprof die zijn debuut zal maken voor Quick-Step Alpha Vinyl. Ze verwachten bij Quick-Step dat het een koers wordt voor aanvallers, al is het niet uitgesloten dat sterke sprinters kunnen overleven.

TERUG OVER DE WK-HELLINGEN

"We hebben een paar jongens die terugkeren uit ziekte, dus het is afwachten wat we zondag kunnen doen. Op het lastige parcours liggen enkele hellingen die vorig jaar deel uitmaakten van het WK. We kijken er ook naar uit om Martin in zijn eerste koers in actie te zien", besluit sportdirecteur Rik van Slycke.