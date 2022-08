Belgische ploeg zit al aan achttien zeges: "Renners niet in business class, maar ..."

Intermarché - Wanty Gobert zit al aan achttien(!) zeges dit seizoen, een verbetering van het record van vroeger.

"Op een etappe in de Tour de France na - en we waren er heel dichtbij - hebben we al onze doelen gehaald dit seizoen", is Aike Visbeek van de ploeg duidelijk in Het Nieuwsblad.

Business class

"We zijn enorm trots. We durven koersen, zonder schroom. Dat is een absolute must voor onze tactiek. En er zijn nog veel teams die ons onderschatten."

"Onze ploegbus is misschien niet de meest moderne en onze renners vliegen niet in business class, maar als het op koers aankomt zijn alle belangrijke voorwaarden afgevinkt."