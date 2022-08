Lorenzo Rota van Intermarché-Wanty-Gobert boekt zijn 1e profzege: "Deze overwinning betekent veel voor mij"

Lorenzo Rota is na zijn 1e profzege in de wolken. Hij zat er al vele keren kortbij.

Op de slotklim van de 2e rit in de Ronde van Tsjechië had Lorenzo Rota het meeste over in de spurt. Zo boekte hij zijn allereerste profzege.

"Ontelbare keren ben ik er al kortbij geweest", zegt Rota. "In de Clasica San Sebastian kwam ik net te kort. In de Giro zette ik mijn sprint te laat in en op het Italiaans kampioenschap zette ik die dan weer te vroeg in. Elke keer zat er een detail niet juist. Daarom maakt deze zege me ook zo gelukkig. Ze betekent zo veel voor mij. Ik denk dat ik de volgende keren met meer vertrouwen in de finale zal zitten."

Rota heeft ook de leiderstrui: "We zijn niet van plan om die trui defensief te verdedigen. We willen blijven aanvallen en de wedstrijd hard maken."