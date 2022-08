Visbeek merkt op: "Heel veel renners merken de positieve vibe op, maar daarop haken ze soms af"

Intermarché - Wanty Gobert is zich volop aan het versterken richting de toekomst. Al wil nog niet iedereen komen naar het team.

Mike Teunissen en Rui Costa zijn er alvast enkele nieuwkomers te vinden bij Intermarché - Wanty Gobert, om verder te versterken in de breedte.

Het team kan steeds meer toprenners aanwerven en ook met veel andere renners wordt er goed gesproken, zo blijkt.

Financieel

"We merken dat heel veel goede renners de positieve vibe in ons team opmerken", aldus Aike Visbeek van het team in Het Nieuwsblad.

"We spraken met heel wat spelers en vaak was er een klik. Maar soms moeten we nog afhaken op het financiële plaatje."