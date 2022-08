Belgen doen het prima op wereldbeker in Canada: nu al vijf medailles

Op de wereldbaker para-cycling in Canada zijn de Belgen heel goed bezig. Na de tijdritten staat de teller al op ... vijf medailles!

Er kwamen zeven Belgen in actie de voorbije twee dagen in de tijdritten in allerhande categorieën. En vijf keer was het raak.

1x goud, 2x zilver, 2x brons

Louis Clincke reed naar goud, Tim Celen en Maxime Hordies behaalden op de eerste dag beiden een zilveren plak.

Milan Thomas en piloot Jonas Goeman zorgden voor een bronzen medaille, net als Ewoud Vromant. Op zaterdag en zondag zijn er in de wegritten nog zeven kansen op meer eremetaal.