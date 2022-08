Winnaar van Ronde van Burgos heeft volgend doel voor ogen

De Fransman Pavel Sivakov is de eerste Fransman sinds Laurent Jalabert in 1997 die de Ronde van Burgos weet te winnen.

De zege doet Sivakov ontzettend veel deugd. "Ik ben natuurlijk heel tevreden met deze eindzege. Ik ben immers geen veelwinnaar en moet al ver teruggaan voor ik bij een ritzege of eindzege van een rittenkoers kom", vertelt renner van INEOS Grenadiers.

"Ik kwam uit de Clasica San Sebastian met een heel goede conditie. Ik moest daar enkel een veel te sterke Remco Evenepoel voor laten gaan en kon mijn metgezellen nog afschudden in de strijd voor de dichtste ereplaats. Ik begon dus met een goed gevoel aan deze rittenkoers."

Sivakov wil nu deelnemen aan de Ronde van Spanje. "Ik ga er wel vanuit dat ik mag starten in Utrecht, maar het is nog niet officieel gecommuniceerd. Misschien dat deze eindzege het beslissende duwtje in de goede richting geeft. Ik hoop de komende dagen positief nieuws te horen van ploegleiding."