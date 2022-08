2 Belgen zeker van de wereldbekereindwinst in het para-cycling

Tim Celen en Maxime Hordies hebben de eindwinst van de wereldbeker in het para-cycling op zak. Ze wonnen in hun discipline de wereldbeker in Canada.

In de tijdrit moest Tim Celen zich nog tevreden stellen met zilver in de categorie T2 (driewielers). Maximilian Jäger veroverde het goud. In de wegrit waren de rollen omgekeerd. Celen was de sterkste op de hellende aankomststrook in Canada. Hij zette Jäger op lengten.

In de categorie H1 (handbikers) haalde Maxime Hordies goud in de wegrit. Ook hij was in de sprint de sterkste. In de categorie H4 viel Hona Van de Steene naast het podium.

Celen en Hordies zijn zo na 3 manches zeker van de eindwinst in de wereldbeker.

De Belgische toppers lijken dus klaar voor het WK. Die gaan volgende week in het Canadese Baise-Comreau door.