Kamiel Bonneu boekt zijn 1e profzege in de Ronde van Tsjechië: "Een onbeschrijfbaar gevoel"

Kamiel Bonneu boekte in de Ronde van Tsjechië zijn 1e profzege. Het geeft hem een onbeschrijfbaar gevoel.

De vroege vlucht met Kamiel Bonneu streed voor de overwinning in de 3e rit van de Ronde van Tsjechië. Bonneu haalde het. "Op minder dan 500 meter van de streep ging Johannes Staune-Mittet", vertelde Bonneu aan Belga. "Ik volgde hem in zijn wiel en wachtte, want het was wind op kop. Op het gepaste moment kwam ik eruit."

"Die eerste profzege geeft een onbeschrijfbaar gevoel", ging Bonneu verder. "Ik had het ook niet zien aankomen, want vrijdag had ik een mindere dag. Ik denk dat ik wat last had van de warmte. Voor deze rittenkoers deed ik een hoogtestage. Het is super als het geleverde werk vruchten aflevert en ik voel me goed. Misschien kan ik zondag nog eens voor de zege kan gaan."