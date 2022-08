Rohan Dennis moet naar het ziekenhuis en rijdt de wegrit van de Commonwealth Games niet

Donderdag behaalde Rohan Dennis nog goud in de tijdrit van de Commonwealth Games in Birmingham. Zaterdag stond hij met een ongemakkelijk gevoel op. Dat meldde de Australische wielerfederatie. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Uit voorzorg adviseerden de dokters om de wegrit niet te rijden. Dennis voelt zich op de dag van de wegrit comfortabel, maar hij is nog steeds onder observatie.

Rohan Dennis will take no further part in the Birmingham 2022 Commonwealth Games following medical advice.#B2022 · @CommGamesAUS https://t.co/fjABIXg291