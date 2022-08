"Veel meer moet je niet verwachten qua transfers": hoe The Wolfpack van Lefevere een steeds trouwere roedel wordt

Bij QuickStep - Alpha Vinyl heerst momenteel de rust. Er werden weliswaar al een paar transfer gedaan, maar daarbij zal het waarschijnlijk ook meteen ophouden.

"We hebben de komst van Hirt, Pedersen en Merlier geofficialiseerd nu het augustus is", aldus Patrick Lefevere in Het Nieuwsblad.

"En veel meer moet je van ons niet meer verwachten. Cavendish vertrekt, Keisse stopt en in de zaak Devenyns wachten we nog even af of hij al dan niet nog een jaartje wil rijden."

Trouwe roedel

Het valt op: The Wolfpack is een trouwe roedel. Er zijn maar vijf renners einde contract na 2022. En er werden ook al heel wat oplossingen gezocht.

Zo zal ook Yves Lampaert blijven, een mondeling akkoord werd daar ook al gevonden. Iedereen voelt zich goed bij het team en dan kan je ver komen met z'n allen.