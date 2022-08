Alexander Kristoff vindt dat er in de Tour of Leuven meer in zat: "Ik had hier misschien wel kunnen winnen"

Alexander Kristoff is 3e geëindigd in de Tour of Leuven. Achteraf vond hij dat er meer had ingezeten.

"Ik had hier misschien wel kunnen winnen", vertelde Alexander Kristoff voor de camera van Sporza. "Maar in de achtervolging kreeg ik niet genoeg steun. Ik probeerde zelf nog aan te gaan en voelde me ook wel goed."

"Op dit parcours kan je je ook moeilijk verstoppen", ging Kristoff verder. "Want het is hier heel de tijd draaien en keren. Je moet hier best niet heel de tijd achteraan zitten. Daarom zat ik ook de hele tijd vooraan. Ik wou niet dezelfde fout maken als vorig jaar op het WK."

"Ook heb ik het gevoel dat ik goed uit de Tour ben gekomen. Na de Tour nam ik even een pauze en dit was mijn 1e koers. Er gaan er nog veel volgen in augustus. Dus hopelijk kan ik nog verschillende keren mijn goede benen tonen", besloot Kristoff.