Intermarché-Wanty-Gobert is bezig aan een boerenjaar en hebben al 20 overwinningen

Een van de ploegen van het seizoen 2022 is Intermarché-Wanty-Gobert. Op de UCI World Ranking voor ploegen staan ze op dit moment 6e.

Het was weer opvallend dit weekend. Intermarché-Wanty-Gobert stond meermaals hoog in de daguitslag. In de Tour of Leuven eindigde Alexander Kristoff op het podium. Lorenzo Rota won vrijdag de 2e rit in de Ronde van Tsjechië. Ook in de slotrit op zondag eindigde hij op het podium. Daarmee verzekerde hij zich van de eindwinst.

Zo zorgde Rota voor zege nummer 19 en nummer 20 voor Intermarché-Wanty-Gobert. Een absoluut record voor het team. Het vorige record uit 2018 verbleekt met dat van 2022. Toen hadden ze 13 overwinningen.

© photonews

Niet alleen de kwantiteit is vooruitgegaan. Ook de kwaliteit. In 2018 wonnen ze geen enkele WorldTour-wedstrijd. Ze behoorden toen ook nog niet tot de WorldTour. In 2022 wonnen ze al 4 WorldTour-wedstrijden. Gent-Wevelgem met Biniam Girmay. 2 ritten in de Giro met Girmay en Jan Hirt. Gerben Thijssen won vorige week nog in de Ronde van Polen. Daarmee verdubbelde de ploeg het aantal zeges in de WorldTour. Doe daar ook 3 top-10-plaatsen in een grote ronde bij. Jan Hirt eindigde 6e in de Giro. Domenico Pozzovivo 8e in de Giro. Louis Meintjes 8e in de Tour.

Door die sterke prestaties staat Intermarché-Wanty-Gobert op dit moment op plaats 6 van de UCI World Ranking voor de ploegen. Daarmee doen ze beter dan elk Belgisch team. Niet Quick Step-Alpha Vinyl of Alpecin-Deceuninck is de beste Belgische ploeg op basis van die ranking, maar Intermarché-Wanty-Gobert.

© photonews

Het moet gezegd zijnde: de ploeg van Jean-François Bourlart heeft alles goed op orde. Met Girmay hebben ze nog minstens 4 jaar een renner met veel potentieel. Ook hebben ze nog andere sterke jongeren. Denk maar aan Kobe Goossens en Gerben Thijssen. Ook haalden ze de ervaring van Rui Costa binnen. Ze moesten wel Quinten Hermans en Hirt laten gaan, maar Intermarché-Wanty-Gobert heeft geïnvesteerd in de toekomst om nog beter te doen.