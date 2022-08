Lorenzo Rota steekt de Ronde van Tsjechië op zak: "Dankzij al mijn 6 ploegmaten"

Lorenzo Rota stak de Ronde van Tsjechië op zak. Achteraf bedankte hij al zijn ploegmaten.

Het was een speciale vierdaagse in de Ronde van Tsjechië voor Lorenzo Rota. Op dag 2 won hij zijn allereerste profkoers, waardoor hij ook leider werd. Daarna kon hij zijn leiderstrui met succes verdedigen.

"Ik wil al mijn 6 ploegmaats bedanken voor al hun harde werk", zei Rota. "Ze hebben elk hard gewerkt om het mij gemakkelijk te maken en om uiteindelijk het eindklassement te winnen."

"We hadden verwacht dat ze ons veel zouden aanvallen", ging Rota verder. "Ik heb in de plaatselijke ronden op enkele aanvallen moeten reageren. Op de laatste helling had ik de benen om zelf aan te vallen, maar ik besloot om op veilig te spelen en mijn eindsprint af te wachten. Achteraf bleek het een goede strategie."