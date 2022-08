Toprenners worden alsmaar jonger: "Vroeger rond de leeftijd van 28 jaar"

Rigoberto Uran is bezig aan zijn zeventiende seizoen als prof. Als 35-jarige ziet hij opmerkelijk jonge renners goed scoren.

Hoe het er momenteel in het wielerwereldje aan toe gaat staat in schril contract met hoe het vroeger allemaal gebeurde, zo stelt Uran vast. “In mijn generatie brak men pas later door, zo rond de leeftijd van 28 jaar. Nu zien we echter een trend dat de jongeren steeds vroeger winnen, bijna direct zodra ze prof worden”, vertelt Uran aan Marca.

“Tadej Pogacar, Wout van Aert, Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel... ze koersen overal en doen alles goed. Ze zijn zeer bekwaam op de fiets. Op dit moment moet je koersen zonder bang te zijn om te vallen.”

“Ik denk dat we een probleem hebben en dat is dat de methode van vroeger niet meer werkt. Momenteel moet een renner heel vaardig zijn. Je moet goed met de fiets kunnen omgaan en zult een agressieve coureur moeten zijn. Vanaf kilometer nul vallen ze al aan. Het is niet goed genoeg om gewoon goed te zijn in de bergen en jezelf te verdedigen: je moet een zeer complete wielrenner zijn.”