2 jonge Belgen verlaten Sport Vlaanderen Baloise en gaan naar Intermarché-Wanty-Gobert

Intermarché-Wanty-Gobert hebben opnieuw 2 versterkingen voor volgend seizoen. Arne Marit en Rune Herregodts verlaten Sport Vlaanderen-Baloise.

Eerder versterkte Intermarché-Wanty-Gobert zich al met Dries De Pooter, Tom Paquot en Laurenz Rex. Daar komen nog eens 2 renners bij. Rune Herregodts (24) en Arne Marit (23) verlaten Sport Vlaanderen-Baloise en tekenden voor 2 seizoenen bij Intermarché-Wanty-Gobert.

Herregodts reed 2 jaar voor Sport Vlaanderen-Baloise. Vorige week won hij nog de 1e rit in de Ronde van Tsjechië. "Overwinningen is natuurlijk een doel", zegt Herregodts. "Maar blijven verbeteren is mijn ultieme doel. Bij Intermarché-Wanty-Gobert is het duidelijk dat je daar kan blijven verbeteren."

Marit reed ook 2 jaar voor Sport Vlaanderen-Baloise. Hij won vorig jaar de GP van Morbihan. "Ik had al enkele jaren contact met Intermarché-Wanty-Gobert", zegt Marit. "Ik ben dus blij dat ik eindelijk voor hen kan rijden. Vorig jaar toonde ik al potentieel, maar dit jaar kon ik door pech niet tonen dat ik extra progressie had geboekt. Ik ben dankbaar met het vertrouwen dat Intermarché-Wanty-Gobert in me hield."