Toptalent Zoe Bäckstedt tekent 1e profcontract bij EF Education-TIBCO-SVB

De voorbije winter toonde Zoe Bäckstedt dat ze heel veel potentieel heeft. Ze won bij de jeugd verschillende crossen en ook bij de profs reed ze enkele knappe uitslagen. Zo werd ze 4e in Gavere. Ook op de weg reed ze enkele uitslagen. Ze won de Ronde van Vlaanderen bij de junioren.

Vanaf augustus is Bäckstedt een stagiaire bij EF Education-TIBCO-SVB. Die ploeg geeft haar voor volgend jaar een 1e profcontract. Zo stapt ze meteen de over van de junioren naar de profs. Ze zal de cross en de weg mogen blijven combineren. Ze tekende voor een jaar.

@Backstedt_Zoe has signed with the team, stepping up from originally joining as a trainee. The Welsh rider will race with the team for both road and cyclocross.



