Kevin Van Melsen met succes geopereerd na zijn val in de Tour of Leuven

Kevin Van Melsen is met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Hij brak die na een val in de Tour of Leuven.

In de Tour of Leuven kwam Kevin Van Melsen ten val. Hij brak zijn sleutelbeen. Ondertussen werd hij met succes geopereerd. Hij staat 6 weken aan de kant Van Melsen hoopt zo snel mogelijk in het peloton terug te keren. Op het einde van het seizoen stopt hij immers met zijn carrière. Daarna neemt hij de sportieve leiding in handen van het opleidingsteam van Intermarché-Wanty-Gobert. "Het is een fysieke en mentale klap", vertelde hij aan Wielerflits. "Maar ik ga mijn best doen om zo snel mogelijk terug te komen, zodat ik mijn carrière in schoonheid en op een hoog niveau kan afsluiten."