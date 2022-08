Kristoff is sterke concurrentie de baas: "Als Campenaerts iets later timede, kon hij mogelijk de kloof houden"

Er was wel wat concurrentie voor Kristoff, met vooral een bedrijvige Campenaerts, maar aan het einde was het toch de Noor die het Circuit Franco-Belge won.

"Ik zat in de ontsnapping met De Buyst en Van Gestel. In het begin werkte goed samen, maar Campenaerts was ook opkomende en dus sloeg De Buyst een paar beurten over. Ik hoorde op de radio dat Campenaerts had aangevallen, maar reageerde te laat. Ik moest dan een kilometer achtervolgen en De Buyst kwam ook nog terug", zo verwoordde Kristoff de fase voor de sprint.

Het was dan nog spurten met zijn vieren. Of met drie eigenlijk, want De Buyst maakte tempo voor Campenaerts. "Ik had geluk dat Campenaerts te vroeg begon. Als hij wat later timede, kon hij de kloof mogelijk houden. Nu kon ik 'm nog passeren. Ik moest diepgaan, want zo'n licht oplopende finish ligt me niet meer zo goed als vroeger."

Kristoff pakt nu de overwinning die in de Tour de France uitbleef. "Ik heb de Tour als trainingskamp gebruikt. Tijdens de Tour voelde ik me niet zo goed, maar nadien op training wel." Veelbelovend ook voor het EK. "Het parcours op het EK ligt me niet zo goed. Daar zal een groter peloton nog samen zijn. Ik ben nog wel snel, maar niet de allersnelste. Jongens als Jakobsen en Merlier zullen de te kloppen mannen zijn."

Zij zullen zeker een streepje voor hebben in de voorspellingen. "Ik weet niet of ik de benen ga hebben om hen te verslaan, maar ik ga proberen." Ondertussen heeft Intermarché-Wanty-Gobert wel die knappe zege beet in La Louvière, op tien kilometer van de thuisbasis. "Ik heb echt genoten van mijn tijd bij de ploeg. Dit is echt de thuishaven van de ploeg, ik ben blij dat ik de bazen dit vreugdevolle moment kan bezorgen."