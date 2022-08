Amaury Capiot geeft zichzelf kansen in Noorwegen: "Niet tegen topspurters"

Amaury Capiot trekt met veel ambities naar de Arctic Tour of Norway die vandaag van start gaat.

De Tour de France was een fikse meevaller voor Capiot. “Ik ben best tevreden, ja. Je hebt me nauwelijks gezien in de rituitslagen, al werd ik wel zesde in de etappe naar Cahors die Laporte won na een late uitval”, zegt hij in Het Belang van Limburg over zijn eerste grote ronde.

“Maar dat ik niet echt in beeld reed, betekent niet dat ik mijn werk niet heb gedaan. Mijn opdracht was simpel: kopman Nairo Quintana zolang mogelijk bijstaan en helpen waar het kon. Sprinten of wegrijden met een vlucht was niet meteen aan mij besteed.”

Nu is hij actief in Noorwegen, met de nodige kansen op ritwinst door het wat heuvelachtige parcours. “Dat heb ik het liefst. Op een vlak parcours is het moeilijk om concurrenten zoals Dylan Groenewegen en Cees Bol uit het wiel te fietsen. Als het wat op en af gaat, verloopt dat misschien gemakkelijker. Ik reken eerlijk gezegd op pittige etappes, waar ik hopelijk niet moet optornen tegen de topspurters, maar andere rappe jongens tref. Iemand als Quinten Hermans bijvoorbeeld.”