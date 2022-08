Australiër van Lotto plots knap tweede op bergachtig terrein: "Niet echt verrast, want al geruime tijd in goede vorm"

Op zo'n zwaar parcours met verschillende beklimmingen werd Harry Sweeny niet meteen vooraan verwacht. Sweeny kwam in de finale echter nog terug in de achtergrond en vormde samen met George Bennett het duo van de eerste achtervolgers op ritwinnaar Pedrero.

Helemaal verbaasd over zijn eigen prestatie was Sweeny niet. "Ik ben behoorlijk blij met hoe ik gereden heb. Al ben ik niet echt verrast, want ik ben al geruime tijd in goede vorm. In de eerste twee ritten werkte ik voor de jongens die mikten op het algemeen klassement, maar dat pakte jammer genoeg niet goed uit."

"So today I could go for my own result and I took that opportunity with both hands. The hot temperatures didn't make it easy but it's something I am used to as I live in Nice, where it’s already been over thirty degrees for quite a while." #TourdelAin