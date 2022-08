Toekomstige ploegmaat moet Tim Merlier naar winst op EK wielrennen leiden: "Mijn beste vriend"

Zondag wordt in het Duitse München het Europees kampioenschap wielrennen gereden.

Ons land zet volop in op Tim Merlier. Het parcours in Duitsland is eigenlijk op maat gemaakt voor sprinter. Merlier krijgt daarbij de nodige hulp van Bert Van Lerberghe van QuickStep-Alpha Vinyl, de ploeg waar Merlier volgend jaar zal rijden.

“We moeten hem op tweehonderd meter van de finish kunnen afzetten bij de eerste vijf”, zegt Van Lerberghe aan Het Nieuwsblad. “Edward Theuns en ik zullen achter elkaar zitten. We zullen onze kopman onderweg en in de laatste rechte lijn zo goed mogelijk bijstaan.”

“Ja, we beschikken over een relatief goede ploeg voor dit soort werk. Iedereen wil op het vlakke parcours knokken voor onze spurter. Eigenlijk krijg ik op het EK dezelfde taak als bij mijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl.”

De twee kennen elkaar heel goed trouwens. “Met Tim Merlier heb ik meer dan een goede klik. Al sinds mijn jeugd is hij mijn beste vriend. We zijn twee handen op één buik. Hij is zelfs peter van ons jongste kindje. Ook in koers zullen we elkaar goed aanvoelen. Voor hem doe ik alles.”