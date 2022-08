Dylan Groenewegen sprint naar de zege in de Arctic Race of Norway, Amaury Capiot 2e

Dylan Groenewegen heeft de 2e rit in de Arctic Race of Norway gewonnen. Hij klopte in de massasprint onder meer Amaury Capiot. Axel Zingle blijft leider.

Op dag 2 in de Arctic Race of Norway vertrokken de renners in Mosjøen. Ruim 150 km verder tussen de Noorse fjorden lag Brønnøysund. Onderweg waren er enkele beklimmingen, maar die waren niet lang genoeg om de sprinters in de problemen te brengen. Ook lag de laatste helling van de dag ver van de finish. 5 renners kozen al snel het hazenpad. Daarbij was Aaron Van Poucke van Sport Vlaanderen-Baloise. Onderweg nam hij de bergpunten voor zijn rekening. Dat leverde hem een 2e plaats in het bergklassement op. Het peloton liet de vluchters nooit echt ver wegrijden. Ze gaven maximaal een voorsprong van 2 minuten. Op ruim 10 km van de aankomst werden ze weer gegrepen. Nadien waren er nog enkele aanvalspogingen, maar zonder succes. Een massasprint was onvermijdelijk. Dylan Groenewegen was daarin de primus. Amaury Capiot sprintte naar de 2e plaats. Edvald Boasson Hagen naar plaats 3. Axel Zingle blijft leider.