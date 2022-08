Ewoud Vromant wereldkampioen tijdrijden in het para-cycling

Ewoud Vromant heeft zich gekroond tot wereldkampioen tijdrijden in het para-cycling. Hij was in Canada de sterkste.

In Canada zijn de wereldkampioenschappen para-cycling bezig. België behaalde meteen een wereldtitel. Ewoud Vromant stond in zijn categorie in de tijdrit na 1 ronde voor. Aan de streep zette hij ook de snelste tijd neer. Na hem beten zijn concurrenten hun tanden stuk op de tijd van Vromant. Zo werd Vromant de nieuwe wereldkampioen.