'Yves Lampaert en Patrick Lefevere ronden akkoord af over contractverlenging'

Het is nu helemaal rond: Yves Lampaert en Patrick Lefevere hebben een akkoord bereikt met het oog op een contractverlenging van de renner.

Dat meldt Het Laatste Nieuws alvast. Yves Lampaert vertelde aan het eind van de Tour de France in Vive le Vélo al dat er sprake was van een mondeling akkoord. Dat is inmiddels omgezet in een definitief akkoord. Het is nu enkel nog wachten op de officiële communicatie van Quick-Step Alpha Vinyl.

TWEE SEIZOENEN ERBIJ

Het zou gaan om een contractverlenging voor twee seizoenen. Een overeenkomst die Lampaert zeker deels te danken heeft aan het feit dat hij een dag in de gele trui kon koersen in de Tour. Dat kwam dan weer door zijn verrassende tijdritzege in Kopenhagen.

Ook Patrick Lefevere glunderde die dag mee aan de zijde van zijn streekgenoot. Inmiddels is het dus helemaal zeker: ook de volgende jaren blijven ze samenwerken in de koers.