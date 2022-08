Eremetaal Ghys volgens De Ketele mogelijk slechts het begin: "In principe zouden we elke dag medaille kunnen pakken"

Met het eremetaal voor Robbe Ghys kende het EK op de piste een geweldige start. Kenny De Ketele rekent op nog meer succes.

Als één van de bondscoaches had De Ketele al door dat Ghys super bezig was. "Hij vloog echt op training", getuigt De Ketele bij Sporza. "Toen hij vorige week zaterdag bij de groep kwam en we hem zagen rijden, keken Tim (Carswell, de tweede bondscoach) en ik met grote ogen naar elkaar. Robbe was heel erg goed."

LUXE-INVALLER

Dat resulteerde, na enkele doorgevoerde wijzigingen, in zilver in de puntenkoers. "In eerste instantie was hij niet voorzien voor de puntenkoers. Fabio Van Den Bossche zou die rijden. Maar door het jammerlijke forfait van Lindsay De Vylder hebben we een beetje geschoven met de disciplines. Robbe was onze luxe-invaller en dat pakte geweldig uit. We wisten ook wel dat hij heel veel zin in de puntenkoers had."

"In principe zouden we elke dag een medaille kunnen pakken op dit EK", maakt De Ketele zich sterk. "Ik wil niet zeggen dat dat zal gebeuren. We blijven met de voetjes op de grond, maar het is leuk meteen te kunnen vieren. Deze baan ligt ons ook gewoon echt. Ik zei het vooraf al. Het is een korte, technische baan: ideaal voor onze ploeg."