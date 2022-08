Aimé De Gendt maakt zijn debuut voor België: "Ik voel me vereerd"

Aimé De Gendt maakt straks zijn debuut voor de nationale selectie op een kampioenschap. Hij voelt zich klaar.

Binnen de Belgische selectie debuteert straks Aimé De Gendt. Op het EK in München zal hij vooral een dienende rol hebben.

"Ik voel me vereerd met mijn 1e selectie", zegt De Gendt via zijn ploeg. "Dat wil zeggen dat mijn helpersrol bij Intermarché-Wanty-Gobert ook bij de Belgische bond is opgevallen. Ik ben er alleszins klaar voor."

Veel landen zetten in op de sprint. "Binnen mijn ploeg heb ik al de nodige ervaring in de voorbereiding van een sprint", vertelt De Gendt daarover. "Dat is vooral een korte inspanning op het einde en niet een lange zoals in de klassiekers waar je zo lang mogelijk moet overleven."