Andreas Leknessund houdt Italiaan van Alpecin op afstand en slaat dubbelslag op laatste dag Arctic Race of Norway

De slotrit in de Arctic Race of Norway werd een tweestrijd. Een man van Alpecin ging Leknessund nog bedreigen, maar laatstgenoemde hielde stand. Het was voor het klassement ook volop rekenen aan de aankomst.

De ontknoping in de Arctic Race of Norway bracht spanning tot het einde. Andreas Leknessund, de sterke Noor van DSM, demarreerde op een dertigtal kilometer van de aankomst en reed vanaf dan solo voorop. Met twee groepjes van achtervolgers achter hem in de finale. Tussen die laatste groep en de leider zat ook slechts een verschil van driekwart minuut met nog tien kilometer te gaan.

Knap was hoe Leknessund bleef volhouden en zijn voorsprong zelfs weer wat kon uitdiepen. Er volgde wel nog een laatste passage over de Tyholt Tower, een klim van tweede categorie. Nikola Conci van Alpecin-Deceuninck rammelde daar alles uiteen bij de achtervolgers. De Italiaan ging in zijn eentje op zoek naar Leknessund. Op de top was het nog een kleine zes kilometer tot aan de streep in Trondheim.

DROOMSCENARIO VOOR LEKNESSUND

Ook in die laatste kilometers werd Leknessund niet meer bijgehaald. Conci kwam als tweede binnen. Kort achter hem won Houle het sprintje voor de derde plaats. Ook de Canadees kwam echter te laat voor de eindzege, ook die was voor Leknessund. Een dubbelsag in zijn thuisland op de laatste dag van de koers: het absolute droomscenario dus voor hem. Eerste Belg in de slotrit was Quinten Hermans op een zesde plaats.