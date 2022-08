Arnaud Démare met vertrouwen aan de start van het EK in München en mikt op de titel

Arnaud Démare is een van de favorieten op het EK in München. Hij staat ook met vertrouwen aan de start.

In 2020 werd Arnaud Démare vice-Europees kampioen. Hij werd toen in Plouay geklopt door Giacomo Nizzolo. "Ik ben heel gemotiveerd voor het EK in München", zegt Démare via zijn ploeg Groupama-FDJ. "Dit is mijn doel van de zomer."

Démare bereidde zich in de aanloop naar het EK voor: "Ik heb goed getraind. In Polen ging mijn vorm verder in stijgende lijn, waarop ik ook op hoopte."

Frankrijk trekt naar het EK om te winnen. Naast Démare is er ook nog Bryan Coquard en Hugo Hofstetter. "We hebben een sterke ploeg en we zijn allemaal gemotiveerd", besluit Démare.