Europees kampioen Jakobsen looft lead-out: "Ik kon uit het slipstream van grootste uitdager Merlier komen"

Het is Fabio Jakobsen en niet Tim Merlier die zich Europees kampioen mag noemen. De lead-out van Jakobsen deed het uitstekend en de Nederlandse sprinter deed de rest.

Een perfecte dag dus voor Oranje op het EK in München. "We rijden niet vaak samen, maar we hadden een goed plan opgemaakt. Iedereen heeft een enorme inspanning geleverd om mij in een goede positie te krijgen. Danny van Poppel deed het ongelooflijk en bracht mij in het wiel van mijn grootste uitdager Tim Merlier. We zijn allebei topsprinters. Ik kon uit zijn slipstream komen en hem dan passeren."

"Ik ben superblij dat ik Europees kampioen ben", trapt Jakobsen een open deur in. Dit grotendeels vlakke parcours kon hij wel aan. "Ik overleefde de eerste helling wel oké. Enkel op die steile strook van 10 procent had ik het lastig, want dat is niet echt mijn terrein. We hadden een sterke ploeg die kon controleren."

MOOIE COMPLIMENTEN VOOR VAN POPPEL

Er waren nog wel meer van die sterke blokken, Nederland hoefde in de loop van de koers niet al te veel energie te verspillen. "We zagen dat de vlucht onder controle was en schoven op twee ronden van het einde op. De ploeg hield me daar, tot een kilometer van het einde. En dan kon ik rekenen op Van Poppel, één van de beste lead-outs ter wereld."