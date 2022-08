Fransman klopt Intermarché-renner Rota in sprint van de kopgroep in de Polynormande, ereplaats voor De Lie

De Polynormande is een koers gebleken die De Lie had kunnen winnen, met wat geluk. Een Fransman was echter de snelste in de kopgroep die nog net voorop bleef.

De Polynormande is een eendagskoers over glooiende wegen die ook deel uitmaakt van de Coupe de France. Bij onze buren is Intermarché-Wanty-Gobert ook wel gekend als naam en dat inspireerde Lorenzo Rota tot het rijden van een prima wedstrijd. In de finale zat de Italiaan mee in de kopgroep.

De andere namen in de kop van de koers: Bonnamour, Louvel, Guillaume Martin, Turgis en Venturini. De voorsprong op het peloton was beperkt, ze moesten vooraan dus nog volop blijven koersen. Sowieso zouden er nog verschillen gemaakt worden, want ook de slotkilometers liepen nog bergop. Dat moesten Louvel en Turgis aan de lijve ondervinden: zij moesten lossen.

DE LIE SNELSTE VAN HET PELOTON

Onder de rode vlag kwam Turgis toch nog een keertje terug. Om nog echt mee te doen voor de overwinning, kwam hij toch te laat. Het was zijn landgenoot Franck Bonnamour (B&B Hotels) die over het beste eindschot beschikte en het zegegebaar mocht maken na het sprintje tegen zijn kompanen. Lorenzo Rota reed als tweede over de streep. De Lie won de sprint van het peloton en werd zesde.