Jakobsen demonstreert ook in München rappe benen en snelt naar goud op EK, ook medaille voor Merlier

Iedereen verwachtte een sprint op het EK en die kwam er ook. Fabio Jakobsen was op papier misschien wel de snelste en in de praktijk ook. Tim Merlier moet het stellen met de derde plek.

Ondanks dat een koninklijke massasprint de verwachte uitkomst was op het vlakke parcours in München, waren Dillier en Pöstlberger toch opgestaan met de zin om aan te vallen. Velia, Nuha en Januskevicius dachten naar dat duo toe te rijden. Dat draaide echter uit op een chasse patate. Slechts twee vluchters dus voorop, dat maakte de situatie nog gunstiger voor de landen met sprinters.

Een heel grote bonus kregen de twee aanvallers nooit. Lange tijd schommelde het verschil rond 2'20". Die kloof ging dan logischerwijs naar beneden, eens de finale stilaan in zicht kwam. Nog voor die echt begon, kon er wel al een streep getrokken worden door een belangrijke naam. Bij een wegversmalling kwam Ackermann ten val tegen de nadarhekken. Een anticlimax in zijn thuisland voor de Duitse snelle man.

VLUCHT MET TWEE LANG HET KOERSBEELD

Niet veel later begonnen de Belgen al zeer gretig te koersen. Zo werd ook het laatste gaatje op Dillier en Pöstlberger snel dichtgereden. Het einde van de vlucht met twee, dat voor het grootste deel van dit kampioenschap het wedstrijdbeeld vormde.

Bissegger trachtte nog het ganse deelnemersveld te verrassen met een uitval na een combinatie van bochten. Het was onbegonnen werk voor de Zwitser om dat vol te houen en dan was het op naar de aangekondigde sprint. Theuns bracht Merlier naar voren, waarna Van Lerberghe de lead-out deed.

MERLIER MOET VAN TE VER BEGINNEN

Dan was het aan Merlier, die toch nog van iets te ver moest beginnen. Jakobsen was duidelijk de snelste en knalde naar Europees goud. De verschillen waren groot tussen de eerste posities. Arnaud Démare kwam als tweede over de meet, Tim Merlier werd derde en pakte brons.