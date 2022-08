Klavertje vier van Vos compleet en Bossuyt tweede in slotrit, Uttrup Ludwig stelt eindzege veilig in Scandinavië

Marianne Vos kan terugkeren van de Ronde van Scandinavië met een 'klavertje vier'. Ook Uttrup Ludwig zal als eindwinnares meer dan tevreden zijn.

Na de dubbelslag van Uttrup Ludwig in de voorlaatste rit van de Ronde van Scandinavië, restte enkel nog de slotetappe van Lillestrøm naar Halden. De licht oplopende aankomst bood mogelijkheden voor de punchers onder de sprinters. Ze reden er alvast in groep richting de slotkilometers.

UTTRUP LUDWIG HAALT LIPPERT TERUG

Dan kwamen de aanvallen er wel. Eerst van Koster, die enkele seconden voorsprong bij mekaar reed. Na voorbereidend werk van teamgenote Kirchmann gooide Lippert vervolgens haar troeven op tafel. Gele trui Uttrup Ludwig moest het gat op Lippert toerijden om haar eindzege veilig te stellen en deed dat ook.

Koster bleef ondertussen het volle pond geven voor de ritzege, maar in de slotmeters was het toch weer Marianne Vos die uitstekend timede en zo voor de vierde keer in zes wedstrijddagen aan het langste eind trok. Shari Bossuyt werd een hele knappe tweede. Vos domineerde deze Ronde van Scandinavië, bovenaan het eindklassement pronkt dus wel Uttrup Ludwig.