Lastminutewijziging bij Nederland voor het EK: Boy van Poppel vervangt Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn

Nederland heeft in laatste instantie zijn selectie voor het EK moeten aanpassen. Aan de tactiek verandert er weinig.

Nederlands bondscoach Koos Moerenhout moest in laatste instantie zijn selectie voor het EK wijzigen. Pascal Eenkhoorn moest afzeggen door een close contact met iemand die een coronabesmetting opliep. Boy van Poppel vervangt hem.

Voor de tactiek verandert er weinig. Fabio Jakobsen is nog altijd de absolute kopman. Hij moet het in de straten van München afmaken in de sprint. De rest van de selectie was rond hem gebouwd.