Lotte Kopecky glundert na haar gouden medaille: "Mentaal had ik dit nodig na de Tour"

De gouden EK-medaille in de afvalling was voor Lotte Kopecky. Na race stond ze te glunderen voor de camera van Sporza.

Op het WK baanwielrennen vorig jaar behaalde Lotte Kopecky zilver in de afvalling: "Vooraf had ik nog eens naar de sprint tegen Letizia Paternoster gekeken. Ik zag dat ik daar een cruciale fout maakte en ik wou niet opnieuw diezelfde fout maken."

Uiteindelijk zat Paternoster er niet meer bij. Ze viel zwaar en de wedstrijd lag zelfs even stil. "Dat is confronterend", zei Kopecky daarover aan Sporza. "Ik hoop dat Paternoster niet al te zware blessures heeft. Je weet dat jij dat ook kon geweest zijn, want baanwielrennen is op dat vlak een gevaarlijke sport. Daarom ook dat ik heel de tijd bovenaan bleef. Zo kon ik weg, want in het pak kan je soms geen kant meer op."

Misschien kan Kopecky later opnieuw voor een medaille op het EK zorgen: "Hopelijk. Er komen nog 2 kansen. Ik had deze medaille mentaal even nodig na mijn Tour. Vorige week had ik ook maar 3 uur op de fiets gezeten. Ik denk dat ik dat fysiek nodig had. Daardoor verschoot ik er ook van dat de overstap naar de piste zo goed verliep. Ik had meteen het goede gevoel."