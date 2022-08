Quinten Hermans rijdt tegen de limiet naar plaats 6 in de Arctic Race: "Ik heb het gevoel dat ik constant tegen een muur rijd"

Quinten Hermans klom op een aankomst bergop naar plaats 6 in de Arctic Race of Norway. Achteraf sprak hij bij Wielerflits.

Intermarché-Wanty-Gobert eindigde in rit 3 met 2 renners in de top 10. Sven Erik Bystrøm op plaats 4 en Quinten Hermans op plaats 6. Hermans gaf na de rit meer uitleg aan Wielerflits.

"Vandaag ging het niet super voor mij", begon Hermans. "In de 2 vorige ritten was het koud en dat was een aanslag op mijn lichaam. Ik heb het gevoel dat ik daarvan niet herstel. Mijn benen blokeren precies."

Hermans zat wat ver toen Victor Lafay zijn beslissende aanval zette. "Het is moeilijk om je hier te positioneren", zei Hermans. "Het is veel draaien en keren. Ze vielen aan op rechts en ik zat op links. Ook moest ik in de remmen. Dan ben je automatisch een pak plaatsen kwijt. Daarna heb ik wel nog kunnen opschuiven, maar mijn benen waren niet goed genoeg om te kunnen winnen."

Rit 4 wordt een etappe met enkele klimmetjes. Iets waarin Hermans uit de voeten kan: "Ik ga opnieuw proberen. Hopelijk zijn mijn benen beter. Nu heb ik het gevoel dat ik tegen een muur rijd."