1e editie GP Yvonne Reynders stopgezet door hevig onweer

De 1e editie van de GP Yvonne Reynders is vroegtijdig stopgezet. Door een onweer kon de veiligheid niet meer gegarandeerd worden.

In Herentals ging vanmiddag de allereerste editie van de GP Yvonne Reynders door. Het initiatief kwam tot stand ter ere van zevenvoudig wereldkampioene Yvonne Reynders. Er waren 6 lokale ronden met start en aankomst in Noorderwijk. Onder meer Tour de France Femmes-revelatie Julie De Wilde stond aan de start. Ook Sanne Cant, Ceylin del Carmen Alvarado, en Belgisch kampioene Kim De Baat stonden aan de start.

Om 14.30 uur werd het startschot gegeven, maar de weergoden waren niet goedgezind. Er brak boven het parcours een onweer los. Na 2 ronden besliste de wedstrijdleiding om de wedstrijd stop te zetten. Delen van het parcours stonden blank en dranghekken en publiciteitspanelen waren omgewaaid. De veiligheid van de rensters en het publiek kon niet meer gegerandeerd worden.

"Het is heel spijtig dat we deze 1e editie hebben moeten stopzetten", zei organisator Michel Van Mogh aan Het Laatste Nieuws. "We hadden een heel mooi deelnemersveld. We moeten alles nog evalueren, maar ik ben er nu al zeker van dat er volgend jaar weer een nieuwe editie zal zijn."