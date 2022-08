Tom Dumoulin stopt per direct met koersen

Tom Dumoulin heeft beslist om meteen te stoppen met wielrennen. Hij stuurde zelf een bericht de wereld in.

Normaal ging Tom Dumoulin nog aan het WK tijdrijden deelnemen, maar hij kwam op die beslissing terug. Hij stuurde een bericht de wereld in.

"Ik wou nog 1 keer knallen en dat was op het WK tijdrijden in Australië", schrijft Dumoulin. "Ik wou daar mijn carrière afsluiten met een knal. De weg daarnaartoe zou zoals die naar de Spelen in Tokio geweest zijn. Het zou op mijn manier geweest zijn. Daar haalde ik ook mijn brandstof uit om verder te doen."

"Maar ik merk dat het simpelweg nu niet meer lukt", gaat Dumoulin verder. "De tank is leeg. De benen voelen zwaar aan en de trainingen verlopen niet zoals verhoopt. Door mijn zware val in september vorig jaar is er opnieuw iets geknakt. Ik moest de weg naar boven weer onderbreken en er was opnieuw een teleurstelling. Het was er 1 teveel."

"Mijn afscheid is anders dan verhoopt, maar toch kijk ik met trots terug op mijn carrière. Ik heb er altijd hard voor gewerkt en heb schitterende prestaties neergezet. Nu is het tijd om te genieten van andere dingen. Ik wil iedereen bedanken en vooral mijn vrouw die er altijd voor me is geweest", besloot Dumoulin.