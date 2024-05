Vingegaard krijgt strakke deadline: Plugge onthult wanneer knoop over de Tour wordt doorgehakt

Jonas Vingegaard kan sinds deze week opnieuw fietsen. Het wordt voor de Deense Tourwinnaar wel een race tegen de klok om fit te zijn voor de Tour.

Net als Remco Evenepoel en Primoz Roglic ging Jonas Vingegaard zwaar tegen de grond in de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland. Hij brak zijn sleutelbeen en enkele ribben, maar had ook een klaplong en een gekneusde long.

Vooral die longen hielden Vingegaard bijna twee weken in het ziekenhuis in het Baskenland voor hij weer naar huis mocht. Sinds deze week mag Vingegaard weer opnieuw buiten trainen, al zat hij ook al op de rollen.

Haalt Vingegaard de Tour de France?

Toch komt de Tour de France al bijna in zicht. Over 51 dagen wordt in het Italiaanse Firenze het startschot gegeven en het blijft afwachten of dat met of zonder de tweevoudige Tourwinnaar zal zijn.

CEO Richard Plugge heeft er nog altijd goede hoop op dat Vingegaard aan de start staat. "We gaan met Jonas enkel naar de Tour als hij honderd procent is. Hij is iemand die het snel oppakt en ontstellend veel talent heeft", zegt hij HLN.

Toch legt de ploeg Vingegaard een strakke deadline op. "Over maximaal twee weken kennen we het antwoord op de vraag of de Tour haalbaar is. Niet eerder", stelt Plugge nog.