Zoektocht naar opvolger Remco Evenepoel begint in Denemarken, met ook veel aandacht voor comeback Bernal

De Ronde van Denemarken staat voor de deur. Een koers die Remco Evenepoel won vorig jaar. Bernal is dit jaar de man die in de schijnwerpers staat.

Vandaag begint een nieuwe editie van de Ronde van Denemarken, die duurt tot en met zaterdag. Wat mogen we nu juist verwachten van deze ritenkoers? Wel, ten eerste dat er een nieuwe naam op de erelijst komt. Remco Evenepoel was vorig jaar de beste, met een voorsprong van 1'42" op Mads Pedersen, met ook nog eens twee ritzeges er bovenop. Evenepoel is er dit jaar niet bij aangezien hij aan de start komt in de Vuelta.

Wie zijn dan de kanshebbers om in zijn voetsporen te treden? Geraint Thomas in de eerste plaats, als die zich hiervoor kan opladen en nog iets van zijn Tour-vorm over heeft. Uiteraard zijn er ook heel wat Denen die zich in hun wielergekke land willen tonen. Dan denken we aan Magnus Cort, Mattias Skjelmose en Søren Kragh Andersen. Bij Jumbo-Visma schuiven ze Christophe Laporte naar voren.

© photonews

De man naar wie de meeste belangstelling gaat, is ongetwijfeld Egan Bernal. Na heel wat speculatie over in welke koers hij zijn comeback zou maken, is de keuze van de Colombiaan op de Ronde van Denemarken gevallen. Zijn sportieve prestaties doen er nog niet meteen toe, het draait om zijn fitheid en gevoel op de fiets. Alvast prachtig dat hij zeven maanden nadat hij zwaar op een stilstaande bus knalde weer wielrenner is.