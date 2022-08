Bissegger verrast in secondespel en klopt Küng en Ganna op EK tijdrijden

Op het Europees kampioenschap tijdrijden heeft de Zwitser Stefan Bissegger (23) zijn eerste Europese titel tijdrijden gepakt. Op hetzelfde parcours als dat van de vrouwen was hij sneller dan uittredend kampioen Küng en wereldkampioen Ganna.

Het parcours voor dit Europees kampioenschap was hetzelfde als dat van de vrouwen, slechts 24km. Het begon met een stevig klimmetje en daarna werd het vlakker en minder technisch.

Ondanks het magere deelnemersveld was er toch heel wat spanning om wie de titel zou pakken. Het werd een strijd tussen de Zwitsers Stefan Bisseger, Stefan Küng en Filippo Ganna. Bisseger zette de eerste richttijd neer en uiteindelijk zou iedereen zijn tanden stuk bijten op die tijd. Bij het laatste tussenpunt was Küng wel sneller maar aan de finish was hij uiteindelijk 53 hondersten trager dan Bisssegger. Ganna was 9 seconden trager.

Het is voor Bissegger de tweede overwinning van het seizoen na een overwinning in de tijdrit van UAE Tour. Bij de Belgen nam enkel Rune Herregodts deel en die werd verdienstelijk 12de.