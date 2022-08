Bahrein-Victorious trekt renner van Intermarché-Wanty-Gobert en twee anderen aan

Bahrein-Victorious heeft drie nieuwe renners aangetrokken voor volgend seizoen. Een renner van Intermarché-Wanty-Gobert, één van DSM en een Serviër die debuteert in de World Tour.

De bekendste naam die de overstap maakt is Adrea Pasqualon (34). Na zes jaar bij Intermarché-Wanty-Gobert tekent de Italiaan voor twee jaar bij Bahrein-Victorious. Hij won dit jaar het Circuit de Wallonie en in 2018 twee ritten en het eindklassement van de Ronde van Luxemburg. De Italiaan wil zich bij zijn nieuwe team vooral focussen op sprints en de voorjaarsklassiekers

Een tweede renner die de overstap maakt is de Duitser Niklas Arndt (30). De Duitser komt over van DSM en zal vooral helpen als wegkapitein alsook in de sprinttrein. Hij won in het verleden al een etappe in de Giro en de Vuelta en start vrijdag ook in de Vuelta.

Ook de Serviër Dušan Rajović (24) rijdt volgend jaar voor Bahrein-Victorious en debuteert daarmee in de World Tour. Hij rijdt momenteel voor het continentale team Corratec. Hij werd dit jaar voor de 4de keer Servisch kampioen op de weg en derde maal in het tijdrijden. Daarnaast won hij dit jaar een rit in de Ronde van Antalya.