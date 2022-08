Twee jongeren tekenen bij Tormans CX. Wellens: "We laten hen zonder druk groeien"

Vanaf 1 september zullen de Belg Arne Baers en de Brit Nathan Smith rijden voor Tormans CX. De twee kregen een contract tot eind februari 2024 en zullen naast twee volwaardige winters in het veld ook op de weg rijden voor het opleidingsteam van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Arne Baers (20) won bij de junioren onder meer op de Koppenberg, in Beringen, Niel, Wachtebeke en Leudelange. Bij zijn overstap naar de beloften in 2020, die telkens mee reden met de profs, eindigde hij zes keer in de top twintig.

In de beloftencategorie eindige Baers telkens in de top vijftien. Ploegleider Bart Wellens en diens broer Geert zijn voor Baers geen onbekenden want hij kreeg de voorbije twee seizoenen kreeg hij al ondersteuning en training van Wellens.

Onder leiding Bart Wellens stappen gezet

"Tijdens mijn eerste jaar als belofte heb ik dankzij de trainingen onder leiding van Bart namelijk grote stappen voorwaarts gezet. Dankzij de trainingen onder leiding van Bart en samen met de profs heb ik mijn limieten kunnen verleggen", klinkt het.

"Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn progressie verder zal kunnen zetten in deze professionele en tegelijkertijd ook familiale omgeving", benadrukt Baers. "Ook het zomerprogramma met het Continentale Development team op de weg zal een belangrijke bijdrage aan mijn ontwikkeling leveren, vooral met het oog op de daaropvolgende veldritcampagne".

NATHAN SMITH

De Brit Nathan Smith (18) behaalde in januari de bronzen medaille op het Wereldkampioenschap bij de junioren in Fayetteville. Hij sloot zijn tweede veldritwinter in de categorie junioren af op de vijfde plaats op de UCI ranking en behaalde ook het podium in de Wereldbekers van Dendermonde (2de) en Tabor (3de).

Ook op de mountainbike doet de Brit het niet onaardig, hij eindigde onlangs voor de tweede maal op rij derde op het Brits kampioenschap Cross Country. "Met mijn bronzen plak op het wereldkampioenschap hoopte ik om een contract bij een Belgisch team te versieren, want volgens mij is dat de beste omgeving om progressie te maken."

"Het leerproces motiveert me, ik wil zo vaak mogelijk in België verblijven om te koersen en te trainen", legt Smith uit. "Ik kijk ernaar uit om de mythische parcoursen te ontdekken en zoveel mogelijk ervaring op te doen. Ik ben begonnen als mountainbiker en het veld en de weg zijn nog nieuw voor me".

WELLENS OPGETOGEN

"Onze visie is om alle jonge renners de tijd te geven om rustig en zonder druk te laten groeien. Daarom hebben zowel Nathan als Arne een contract van twee seizoenen aangeboden", verklaart sportdirecteur Bart Wellens.