Rune Herregodts ontgoocheld over zijn EK-tijdrit: "Geen goed gevoel"

Rune Herregodts is ontgoocheld na zijn 12e plaats in de EK-tijdrit. Aan Sporza vertelde hij dat hij er geen goed gevoel aan overhoudt.

Vooraf sprak Rune Herregodts bij Het Nieuwsblad de ambitie voor een plaats in de top 10 uit. Het werd uiteindelijk een 12e plaats. Bij Sporza klonk hij ontgoocheld.

"Ik zat niet in een heel slecht ritme", begon Herregodts. "In het begin kon ik nog trappen wat ik wou, maar daarna voelde dat iets minder. Het was zaak om snel te starten en vol te gaan op de klim, maar dat kon ik niet."

"Vooraf had ik in gedachten dat ik 28 minuten moest rijden om een mooie plaats te behalen", ging Herregodts verder. "Dat lukte niet en ik heb mijn doelstelling ook niet behaald. Ik hou hier geen goed gevoel aan over. We moeten nu de data eens analyseren om te zien waar ik het heb laten liggen."